سار: خلل إلكتروني مفاجئ بمولد الطاقة المشغلة أدى لتوقف قطار رحلة القصيم/الرياض

أوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ، أنه عند الساعة 8.30 مساء يوم السبت وأثناء سير رحلة ركاب منتظمة بين القصيم والرياض ، حدث خلل إلكتروني مفاجئ بمولد الطاقة المشغلة للقطار مما أدى لتوقفه.

وفور تلقي مركز عمليات سار بلاغ قائد القطار ، تم تفعيل خطة الطوارئ المتمثلة بتشغيل قطار الركاب الاحتياطي لنقل الركاب ، وقد تم نقل جميع الركاب الذين كانوا على متن القطار.

وتقدم “سار” إعتذارها الشديد لعملائها الكرام لهذه الواقعة ، لتؤكد أنها باشرت في حينه التحقيقات الفنية بهدف الوقوف على الأسباب الفعلية للخلل الإلكتروني.

وتجدد ⁧‫سار‬⁩ اعتذارها لكافة عملائها عن تعطل قطار رحلة مساء السبت، وتؤكد أنها ستقوم بتعويض جميع ركاب الرحلة، ولهم الخيار بين استرجاع كامل مبلغ التذكرة أو الحصول على تذكرة بديلة لرحلة أخرى مستقبلية .