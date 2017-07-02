 105 حرفي مشارك و زي موحد لهم وهناك 5 دول مشاركة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مطالبين بحل أزمتهم تحت وسما وصل الترند #اهل_الرويس_انقذنا_ياولي_العهد أبناء مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة يزورون مهرجان صيف الخرج منافسة حامية بين النجوم والأعمال الكوميدية لاقتناص الجوائز.. ونجوم “السوشيال ميديا” يخوضون السباق لأول مرة ‏الهلال الأحمر بالقصيم: معالجة 4 حالات نتيجة الإجهاد في تعطل قطار “سار” 105 حرفي مشارك و زي موحد لهم وهناك 5 دول مشاركة سار: خلل إلكتروني مفاجئ بمولد الطاقة المشغلة أدى لتوقف قطار رحلة القصيم/الرياض إحباط تهريب 20 ألف حبة كبتاغون توقعات لتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية سوق عكاظ يعلن جدول مسابقات الفنون الشعبية غارات أمريكية على تنظيم القاعدة في اليمن ساسة أميركيون يدعون لإسقاط النظام الإيراني بأسرع وقت: “تغييره بات حتميا” عليكم بالعسل.. فوائده رائعة أبرزها مقاومة السرطان وأمراض القلب

105 حرفي مشارك و زي موحد لهم وهناك 5 دول مشاركة

105 حرفي مشارك و زي موحد لهم وهناك 5 دول مشاركة
المناطق _عادل الزهراني
يشهد سوق عكاظ في دورته الحادية عشر مشاركة الحرف والصناعات اليدوية بجادة السوق بإشراف البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع ) ويبلغ عدد المشاركين ١٠٥ مشارك من  حرفي وحرفيه من جميع مناطق المملكة حيث تم الاتفاق والتوزيع بواقع ٢٥ حرفي من محافظة  الطائف و ٨٠ حرفي من جميع مناطق المملكة. بالإضافة إلى  مشاركة خمس دول هي ( المغرب، مصر، تونس، الأردن، اليمن) بمجموع ٢٥ حرفي وحرفيه بواقع خمس حرفيين من كل دوله  . من المبادرات الجديدة هذا العام عمل ٦ مواقع لمحاكاة الحرفة ( جرب الحرفة ) وتم الاتفاق مع ٦ حرفيين من المهره على تدريب الزوار الراغبين على بعض الحرف مثل ( الفخار، السبح والاكسسوارات، الرسم، الخوص، الخزف، الخشبيات)
أيضا من  المبادرات الجديدة إقامة ٣ ورش عمل في الفترة الصباحية خلال أيام الفعالية بين الحرفيين المحليين والدوليين بعنوان جرب حرفتي  و هذه الورش خاصة للحرفيين المشاركين فقط أيضا من المبادرات الجديدة إقامة دوره إضافية لتعريف الحرفيين المحليين طريقة تسويق منتجاتهم  .وأيضا ظهورهم بلبس زي موحد لجميع الحرفيين المشاركين المحليين متواكبة مع هوية عكاظ  عبارة عن ( اسديرية (ومطالبة الحرفيين
بوضع لاصق على جميع منتجاتهم بهوية عكاظ مع وجود خانة لوضع التسعيرة والمجالات  التي سيقوم بها الحرفيين والحرفيات بالمشاركة فيها هي  ٦ وهي:
* السدو والنسيج والسجاد اليدوي
* التطريز والأزياء
* المنتجات الابتكارية
* الرسم والنقش والزخرفة على المواد الطبيعية
* صناعة المنتجات اليدوية من النخيل
* النحت والنجارة الخشبية
وهذا العام هناك مبادرة جديدة أيضا وهي  مشاركة شركاء بارع مثل ( شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية، منتجات الفنادق بالتعاون مع مؤسسة جبل التركواز البريطانية ، جمعية الأيدي الحرفية في جده، مركز مشاعل الخير بالمنطقة الشرقية، جمعية فتاة الإحساء، مركز سليسلة من جده)
حيث سيمثل كل جمعية ٢ من الحرفيين والحرفيات المتميزين
وقد تم  تكليف لجنة تحكيم دوليه ومحليه لتقييم أعمال الحرفيين المشاركين وفق معايير وضوابط المسابقة مكونه من ٥ محكمين
وسيكون التنافس بين الحرفيين على ٥٠٠ ألف ريال قيمة جائزة الإبداع والابتكار الحرفي مقسمة على ٦ مجالات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>