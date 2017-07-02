105 حرفي مشارك و زي موحد لهم وهناك 5 دول مشاركة

يشهد سوق عكاظ في دورته الحادية عشر مشاركة الحرف والصناعات اليدوية بجادة السوق بإشراف البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع ) ويبلغ عدد المشاركين ١٠٥ مشارك من حرفي وحرفيه من جميع مناطق المملكة حيث تم الاتفاق والتوزيع بواقع ٢٥ حرفي من محافظة الطائف و ٨٠ حرفي من جميع مناطق المملكة. بالإضافة إلى مشاركة خمس دول هي ( المغرب، مصر، تونس، الأردن، اليمن) بمجموع ٢٥ حرفي وحرفيه بواقع خمس حرفيين من كل دوله . من المبادرات الجديدة هذا العام عمل ٦ مواقع لمحاكاة الحرفة ( جرب الحرفة ) وتم الاتفاق مع ٦ حرفيين من المهره على تدريب الزوار الراغبين على بعض الحرف مثل ( الفخار، السبح والاكسسوارات، الرسم، الخوص، الخزف، الخشبيات)

أيضا من المبادرات الجديدة إقامة ٣ ورش عمل في الفترة الصباحية خلال أيام الفعالية بين الحرفيين المحليين والدوليين بعنوان جرب حرفتي و هذه الورش خاصة للحرفيين المشاركين فقط أيضا من المبادرات الجديدة إقامة دوره إضافية لتعريف الحرفيين المحليين طريقة تسويق منتجاتهم .وأيضا ظهورهم بلبس زي موحد لجميع الحرفيين المشاركين المحليين متواكبة مع هوية عكاظ عبارة عن ( اسديرية (ومطالبة الحرفيين

بوضع لاصق على جميع منتجاتهم بهوية عكاظ مع وجود خانة لوضع التسعيرة والمجالات التي سيقوم بها الحرفيين والحرفيات بالمشاركة فيها هي ٦ وهي:

* السدو والنسيج والسجاد اليدوي

* التطريز والأزياء

* المنتجات الابتكارية

* الرسم والنقش والزخرفة على المواد الطبيعية

* صناعة المنتجات اليدوية من النخيل

* النحت والنجارة الخشبية

وهذا العام هناك مبادرة جديدة أيضا وهي مشاركة شركاء بارع مثل ( شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية، منتجات الفنادق بالتعاون مع مؤسسة جبل التركواز البريطانية ، جمعية الأيدي الحرفية في جده، مركز مشاعل الخير بالمنطقة الشرقية، جمعية فتاة الإحساء، مركز سليسلة من جده)

حيث سيمثل كل جمعية ٢ من الحرفيين والحرفيات المتميزين

وقد تم تكليف لجنة تحكيم دوليه ومحليه لتقييم أعمال الحرفيين المشاركين وفق معايير وضوابط المسابقة مكونه من ٥ محكمين

وسيكون التنافس بين الحرفيين على ٥٠٠ ألف ريال قيمة جائزة الإبداع والابتكار الحرفي مقسمة على ٦ مجالات.