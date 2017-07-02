‏الهلال الأحمر بالقصيم: معالجة 4 حالات نتيجة الإجهاد في تعطل قطار “سار”

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً من إدارة قطار “سار” عند الساعة ٢٢:١٩ من مساء يوم السبت الموافق 7 شوال 1438هـ ، يفيد بوجود تعطل قطار سار في رحلته المتوجهة من محطة منطقة القصيم لمنطقة الرياض وعلى الفور تم توجيه خمسة فرق إسعافية للموقع من منطقة القصيم بمشاركة مدير الشؤون الإسعافية والقيادة الميدانية وعدد من المشرفين في الموقع ، كما تواجد في محطة القطار بالقصيم كلاً من التموين الطبي والإدارة الطبية والعلاقات العامة ، كما تم التنسيق مع الهلال الأحمر بالرياض والدعم بثلاث فرق إسعافية.

وقد تم توزيع عدد من الفرق في نقطة إلتقاء بين الموقع وصالة محطة القطار سار ، ‏وعند وصول الفرق للموقع تم الكشف على الركاب وتبين عدم وجود إصابات والحمد لله سوى أربع حالات بسيطة جداً من أثر الإجهاد عولجت بالموقع ولم تُنقل والحمدلله ، ذكر ذلك المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالقصيم محمد بن عبدالله الجعيثن .