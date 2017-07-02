منافسة حامية بين النجوم والأعمال الكوميدية لاقتناص الجوائز.. ونجوم “السوشيال ميديا” يخوضون السباق لأول مرة

على قدم وساق، تجري حاليًا الاستعدادات النهائية لانطلاق “مهرجان الكوميديا الدولي” في دورته الثالثة، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 9 ذي القعدة 1438هـ، الموافق 26 يوليو إلى 1 أغسطس 2017م، ضمن مهرجان أبها يجمعنا، المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م، بمشاركة نخبة من صناع ونجوم الكوميديا السعودية والخليجية والعربية، والعديد من الفعاليات المتنوعة التي تسعى لرسم البسمة على شفاه الجمهور.

وعلى مدى أسبوع كامل؛ يشهد مسرح المفتاحة بمدينة “أبها” -عاصمة السياحة العربية ودرة جبال السروات– فعاليات المهرجان، الذي يهدف إلى توطين صناعة الكوميديا الراقية، وتشجيع التعاون بين النجوم العرب لما في ذلك من تبادل للخبرات، وكذلك صقل وتشجيع المواهب الشبابية، وهي الأهداف التي تصب جميعها في إطار تحقيق الرؤية المستقبلية (2030) للمملكة العربية السعودية على المديين القريب والبعيد

ويسعى القائمون على المهرجان ليصبح نواة لمهرجان كوميدي سنوي يقام في المملكة العربية السعودية بمفردات عالمية، وبما يعكس المكانة الثقافية والإبداعية للمملكة، ويسهم في بناء جسر من التواصل الثقافي والفني بين التجارب الكوميدية المحلية والعالمية.

ويتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات تتضافر لخلق أجواء من التشويق والمتعة الهادفة، ومد جسور التعاون بين صناع البسمة العربية والخليجية.

ويقدم المهرجان في دورته الثالثة عرضين مسرحيين، الأول رجالي والثاني نسائي, إلى جانب عدد من العروض الكوميدية والارتجالية، إضافة إلى عروض أخرى تقدمها إحدى الفرق الاستعراضية المشهورة على مستوى العالم العربي.

كما سيكرِّم المهرجان خلال حفل الافتتاح عددًا من أبرز نجوم الكوميديا سواء في المملكة العربية السعودية أو على المستويين الخليجي والعربي، بالإضافة إلى أن الافتتاح يتضمن جوائز الكوميديا (Awards Comedy) التي حظيت بأصداء واسعة في دورة العام الماضي، حيث كان المهرجان هو الوحيد في العالم العربي الذي يقدم جوائز لنجوم الكوميديا العرب الذين سيتم ترشيحهم بإحدى طريقتين، الأولى؛ ترشيح من لجنة التحكيم، والثانية من خلال التصويت الإلكتروني عبر موقع

الجهة المنظمة للمهرجان (www.rowadmedia.com.sa).

(أفضل مسلسل كوميدي)

وتتضمن جوائز المهرجان سباق جائزة “أفضل مسلسل كوميدي عربي” ويتنافس فيها 4 أعمال هي: المسلسل الكوميدي السعودي “سيلفي” بطولة ناصر القصبي، والمسلسل الكوميدي السعودي “شباب البومب” بطولة فيصل العيسى، ومن الكويت تنافس الفنانة حياة الفهد بمسلسل “رمانة”، ومن مصر يدخل السباق مسلسل “في ال لا لا لاند” بطولة دنيا سمير غانم، محمد أنور، ماجد المصري، سليمان عيد.

(أفضل فيلم خليجي)

بينما تتنافس في سباق “أفضل فيلم خليجي” 4 أفلام هي الفيلم الكويتي “عتيج” بطولة هيفاء عادل، صلاح الملا، خالد البريكي، عبدالمحسن القفاص، نور الغندور، روان الصايغ.

ومن الكويت أيضًا ينافس فيلم “بوقة فقارة” بطولة هيا الشعيبي، عبدالمحسن التمار، لولوة الملا، شهاب

حاجيه، مبارك سلطان.

ومن الإمارات يخوض السباق فيلم “هجولة” الذي قام ببطولته مجموعة من الفنانين الإماراتيين والسائقين

المحترفين.

ومن البحرين ينافس أيضًا فيلم “الشجرة النائمة” بطولة شيماء سبت، إبراهيم خلفان، هيفاء حسين، جمعان

الرويعي، إبراهيم الحساوي، مريم زيمان.

(أفضل ممثل كوميدي)

أما جائزة “أفضل ممثل كوميدي”، فيتنافس عليها السعوديون حبيب الحبيب، وعبدإلاله السناني، إضافة إلى

الإماراتي جابر نغموش والكويتي حسن البلام.

(أفضل ممثلة كوميدية)

أما في سباق “أفضل ممثلة كوميدية” فتتنافس على الجائزة الكويتيتان هيا الشعيبي وشيماء علي، إضافة إلى

الفنانة ريماس منصور والبحرينية سعاد علي.

(أفضل نجم إعلام اجتماعي)

وفي سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى السعودية, أطلق مهرجان الكوميديا الدولي منافسة جديدة بين

نجوم “السوشيال ميديا” السعوديين إبراهيم باشا، طارق الحربي، هشام الهويش، عبدالمجيد الكناني, للحصول على جائزة “أفضل نجم إعلام اجتماعي”.

(أفضل ممثلة شابة)

وأخيرًا، تتنافس على سباق “أفضل ممثلة شابة” الفنانات سارة اليافعي، نيرمين محسن، يامور، زارا البلوشي.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان الكوميديا الدولي تمتد أسبوعًا كاملًا بمشاركة نخبة من صناع ونجوم الكوميديا السعودية والخليجية والعربية، ويهدف إلى توطين صناعة الكوميديا الراقية، وأن يصبح نواة لمهرجان كوميدي سنوي يقام في المملكة العربية السعودية بمفردات عالمية، وكذا تشجيع التعاون بين النجوم العرب وصقل وتشجيع المواهب الشابّة، وهي الأهداف التي تصب جميعها في إطار تحقيق الرؤية المستقبلية (2030) للمملكة العربية السعودية.