أبناء مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة يزورون مهرجان صيف الخرج

ضمن فعاليات عيد وصيف الخرج ٣٨ والتي تنظمها بلدية محافظة الخرج ببرج الخرج ، قدم الكابتن إبراهيم المعيدي كابتن فريق مقر النجوم مجموعة من الفقرات الاستعراضية والتي ابتدأت بأوبريت مرحبا ياعيد وعدد من الفقرات الاستعراضية بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الترفيهية التي تقدمها لزوار الفعالية والذي تجاوز عددهم الخمسة آلاف زائر .

هذا وقد زار الفعالية أبناء مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة بمحافظة الخرج والذي كان في استقبالهم مساعد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / متعب بن علي آل قعيد وطاقم اللجنة المنظمة وتم تقديم لهم العيديات والذي قدم فيها الأستاذ/ عبدالرحمن الشمري أحد مشرفي المركز شكره وتقديره لبلدية محافظة الخرج لما تقدمه من أدوار ومدى التعاون المتواصل بين البلدية والمركز وأن ماقدمته البلدية ليس بجديد في خدمة جميع فئات المجتمع حيث أن فعاليات العيد والصيف دائما ما يكون لأبناء المركز حضور وتواجد وأن التعاون مع البلدية مستمر دائما بكل الفعاليات .

وفي نهاية الفقرات تم السحب على الجوائز القيمة المقدمة من بلدية محافظة الخرج وهي عبارة عن ( غسالة ، جهازين مكرويف ، شاشتين ، ثلاثة أجهزة جوال ) .

وتستضيف الفعاليات في يومها الثامن فرقة عيش البسمة بقيادة الكابتن مشاري بن صويلح كما تقدم اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت لزوارها وتقديم العديد من الجوائز القيمة .