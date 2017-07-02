مطالبين بحل أزمتهم تحت وسما وصل الترند #اهل_الرويس_انقذنا_ياولي_العهد

طالب أهالي حي الرويس بجدة تدخل من يهمه الأمر في قضيتهم مع أمانة جدة أو شركة خاصة كما ذكر مغردون في قضيتهم والتي من ضمنها إزالة وتهديد بفصل التيار من شركة الكهرباء مطالبين ولي العهد بالتدخل لحل أزمتهم وذلك تحت وسما وصل الترند السعودي #اهل_الرويس_انقذنا_ياولي_ العهد فقد تفاعل مع الوسم عدد من أهالي الحي وشخصيات ومنها

غرد خالد بن منصور بن جلوي

‏ماتقوم به الشركة المطوره جريمة بحق الوطن والمواطن

كما غرد محمد بن شنيف

‏حي فيه ماء وكهرباء وهاتف ورخص للمحلات التجارية ومكتب عمدة.هل هو حي عشوائي ام انه حي مهمل من الجهات الحكومية

ياسين بن عمرو

كيف انقلبت كلمة تطوير الحي إلى تهجير

هذا ما حصل في الرويس

وغرد ياسين ساعد

كثير من المرضى والأطفال ينتظرهم المجهول والمخيف بسبب الإصرار على قطع الكهرباء عن حي الرويس لنزعه للتجار

اما عثمان الشيخي فذكر في تغريدته

‏3 وزارات و 10 بنوك و5 قنصليات وكبرى المستشفيات والامانة وغرفة جدة و 8 مراكز تجارية في الرويس ويصنف عشوائي

اما عبدالله سراج الحربي فغرد