 مطالبين بحل أزمتهم تحت وسما وصل الترند #اهل_الرويس_انقذنا_ياولي_العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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مطالبين بحل أزمتهم تحت وسما وصل الترند #اهل_الرويس_انقذنا_ياولي_العهد

مطالبين بحل أزمتهم تحت وسما وصل الترند #اهل_الرويس_انقذنا_ياولي_العهد
المناطق _عادل الزهراني
طالب  أهالي  حي  الرويس  بجدة  تدخل  من يهمه  الأمر  في  قضيتهم  مع  أمانة  جدة  أو  شركة  خاصة  كما  ذكر  مغردون  في  قضيتهم  والتي  من ضمنها  إزالة  وتهديد  بفصل  التيار  من شركة  الكهرباء  مطالبين  ولي  العهد  بالتدخل  لحل  أزمتهم  وذلك  تحت  وسما  وصل  الترند  السعودي  #اهل_الرويس_انقذنا_ياولي_العهد فقد  تفاعل  مع  الوسم  عدد من  أهالي  الحي  وشخصيات  ومنها
غرد خالد  بن  منصور  بن  جلوي
‏ماتقوم به الشركة المطوره جريمة بحق الوطن والمواطن
كما غرد محمد  بن  شنيف
‏حي فيه ماء وكهرباء وهاتف ورخص للمحلات التجارية ومكتب عمدة.هل هو حي عشوائي ام انه حي مهمل من الجهات الحكومية
ياسين  بن  عمرو
كيف انقلبت كلمة تطوير الحي إلى تهجير
هذا ما حصل في الرويس
وغرد ياسين ساعد
كثير من المرضى  والأطفال ينتظرهم المجهول والمخيف بسبب الإصرار على قطع الكهرباء عن حي الرويس لنزعه للتجار
اما عثمان  الشيخي فذكر  في  تغريدته
‏3 وزارات و 10 بنوك و5 قنصليات وكبرى المستشفيات والامانة وغرفة جدة و 8 مراكز تجارية في الرويس ويصنف عشوائي
اما عبدالله سراج   الحربي فغرد
‏تنظيم الحي  مطلب شرعي وحكومي ومطلب كل إنسان واعي

وأما هدم الحي مطلب خاص وتجاري ويرفضه كل إنسان سوي 

كما غرد ياسين  بن  عمرو
‏حي منظم من أمانة جدة والمنازل بصكوك شرعية فكيف يتم بيعه لشركة تجارية  أليس في الأمر شي غريب
واضاف المغرد عبدالرحمن  بن شمس
هناك ارامل وايتام وكبار السن واطفال ونساء ورجال في بيتوهم امنين بطريقة نظامية مهددون بقطع الكهرباء

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