 قتلى وجرحى بتفجير انتحاري شرق دمشق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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قتلى وجرحى بتفجير انتحاري شرق دمشق

قتلى وجرحى بتفجير انتحاري شرق دمشق
المناطق _سوريا

قال التلفزيون السوري التابع لنظام الأسد، إن مهاجمًا انتحاريًا فجر نفسه في محيط ساحة التحرير في شارع بغداد بوسط دمشق، صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأضاف التلفزيون أن المهاجم الانتحاري كان داخل إحدى “3” سيارات ملغومة كانت تلاحقها السلطات، وذكر التلفزيون أن السلطات دمرت السيارتين الأخريين في موقع آخر في غرب دمشق.

وشهدت العاصمة السورية دمشق إجراءات أمنية من قبل قوات نظام الأسد وتحويل لبعض الطرقات في أكثر من منطقة، وإغلاق الطريق المؤدي لباب مصلى، وتحويل الطريق باتجاه المنطقة الصناعية وكراج الست، إضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية لحي الشاغور من جهة شارع الأمين ومدخل المدارس والسويقة.

يشار أن العاصمة دمشق شهدت في الآونة حوادث مشابهة، كان أخرها تفجير في محكمة للجنايات بالقرب من حي الشاغور في دمشق، دون أن تتبنى أي جهة العملية حتى الآن.

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