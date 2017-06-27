 بعد إعلان الحوثيون..قناة الجزيرة تعترف بنيتها العودة إلى صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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بعد إعلان الحوثيون..قناة الجزيرة تعترف بنيتها العودة إلى صنعاء

بعد إعلان الحوثيون..قناة الجزيرة تعترف بنيتها العودة إلى صنعاء
المناطق _الرياض

قالت قناة “الجزيرة” القطرية في بيان صادر عنها مساء أمس السبت: أن “مكتب قناة الجزيرة في صنعاء يعمل في إطار القانون ولديه تصريح رسمي بذلك من وزارة الإعلام اليمنية ولا يحتاج إلى تصريح آخر ليزاول عمله”.

وأضافت: “اضطرت إدارة وطاقم مكتب الجزيرة في اليمن أن تترك العاصمة صنعاء بعد مداهمة المكتب وإغلاقه بقوة السلاح ثم نهب أجهزته ومعداته وأثاثه، ومطاردة طواقمه وتهديدهم بالقتل من قبل مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح”.

وتابع البيان: “يحرص المكتب أن يكون موجودا في الساحة اليمنية، وخاصة في العاصمة صنعاء، وأن يغطي الأحداث ويتابع التطورات المختلفة بمهنية وحيادية بعيدا عن أي استقطابات أو إملاءات سياسية”.

ومن جانبه اعتبر الناشط السياسي اليمني محمد منصور، أن “الدور القطري في اليمن بات مكشوفا ولم يعد يخفى على أحد لذا تمضي قطر في تعزيز تواجدها على الأرض مع إيران وحلفائها من خلال مدها بالأموال واستخدام المنابر الإعلامية وقناة الجزيرة لتطعن التحالف العربي من الخلف”.

وأضاف منصور، أن “قناة الجزيرة كانت وما تزال تمثل الخنجر المسموم في خاصرة الوطن العربي والإسلامي وداعما رئيسيا للتوجهات الفكرية والإعلامية لتنظيمات الإخوان المسلمين”.

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