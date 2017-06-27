 خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنؤن رئيس جمهورية بيلاروسيا بذكرى استقلال بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فيس بوك تتيح ميزة “البحث عن واي فاي” لجميع مستخدميها حول العالم رسمياً.. تونس تعلن زيادة أسعار البنزين بعد انتهاء المهلة قطر: قائمة المطالب ستُرفض ولن تُقبل و نريد خوض الحوار فولكسفاجن تستدعي 385 ألف سيارة في ألمانيا لتحديث نظام المكابح خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنؤن رئيس جمهورية بيلاروسيا بذكرى استقلال بلاده بعد إعلان الحوثيون..قناة الجزيرة تعترف بنيتها العودة إلى صنعاء قتلى وجرحى بتفجير انتحاري شرق دمشق إجراءات التقشف في البرازيل تولد الإحتجاجات مطالبين بحل أزمتهم تحت وسما وصل الترند #اهل_الرويس_انقذنا_ياولي_العهد أبناء مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة يزورون مهرجان صيف الخرج منافسة حامية بين النجوم والأعمال الكوميدية لاقتناص الجوائز.. ونجوم “السوشيال ميديا” يخوضون السباق لأول مرة ‏الهلال الأحمر بالقصيم: معالجة 4 حالات نتيجة الإجهاد في تعطل قطار “سار”

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنؤن رئيس جمهورية بيلاروسيا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنؤن رئيس جمهورية بيلاروسيا بذكرى استقلال بلاده
المناطق _واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروسيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس الكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>