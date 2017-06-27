 بعد انتهاء المهلة قطر: قائمة المطالب ستُرفض ولن تُقبل و نريد خوض الحوار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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بعد انتهاء المهلة قطر: قائمة المطالب ستُرفض ولن تُقبل و نريد خوض الحوار

بعد انتهاء المهلة قطر: قائمة المطالب ستُرفض ولن تُقبل و نريد خوض الحوار
المناطق _متابعات

تنتهي اليوم الأحد مهلة الـ 10 أيام التي أمهلتها الدول المقاطعة لقطر لتنفيذ المطالب الـ 13 التي تستهدف إنهاء دعم الدوحة للإرهاب والفكر المتطرّف، وقطع علاقاتها بجماعات ودول هدّدت مراراً أمن دول المنطقة.

وجدّد وزير خارجية قطر من الولايات المتحدة دعوته إلى التفاوض، واعتبر في الوقت ذاته أن المطالب وُضعت لتُرفض – على حد تعبيره.

في المقابل، قد تواجه قطر عقوبات جديدة محتملة، وسط تسريبات عن قائمة عقوبات تُبحث للرد على الدوحة.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني؛ أمس: إن الدوحة سترفض مجموعة مطالب قدّمتها دول عربية عدة.

وأكّد الشيخ محمد آل ثاني؛ في تصريحات للصحفيين بروما، أن قطر مستعدة للجلوس وبحث القضايا التي طرحتها الدول العربية.

وأضاف: “قائمة المطالب ستُرفض، ولن تُقبل. نريد خوض حوار، ولكن بشروط مناسبة”.

مضيفًا أن قطر لن تغلق قاعدة عسكرية تركية تستضيفها، أو تغلق قناة الجزيرة الفضائية التي يوجد مقرها في الدوحة.

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