بعد انتهاء المهلة قطر: قائمة المطالب ستُرفض ولن تُقبل و نريد خوض الحوار

تنتهي اليوم الأحد مهلة الـ 10 أيام التي أمهلتها الدول المقاطعة لقطر لتنفيذ المطالب الـ 13 التي تستهدف إنهاء دعم الدوحة للإرهاب والفكر المتطرّف، وقطع علاقاتها بجماعات ودول هدّدت مراراً أمن دول المنطقة.

وجدّد وزير خارجية قطر من الولايات المتحدة دعوته إلى التفاوض، واعتبر في الوقت ذاته أن المطالب وُضعت لتُرفض – على حد تعبيره.

في المقابل، قد تواجه قطر عقوبات جديدة محتملة، وسط تسريبات عن قائمة عقوبات تُبحث للرد على الدوحة.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني؛ أمس: إن الدوحة سترفض مجموعة مطالب قدّمتها دول عربية عدة.

وأكّد الشيخ محمد آل ثاني؛ في تصريحات للصحفيين بروما، أن قطر مستعدة للجلوس وبحث القضايا التي طرحتها الدول العربية.

وأضاف: “قائمة المطالب ستُرفض، ولن تُقبل. نريد خوض حوار، ولكن بشروط مناسبة”.

مضيفًا أن قطر لن تغلق قاعدة عسكرية تركية تستضيفها، أو تغلق قناة الجزيرة الفضائية التي يوجد مقرها في الدوحة.