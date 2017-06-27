رسمياً.. تونس تعلن زيادة أسعار البنزين

أعلنت كل من وزارتي الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والصناعة والتجارة التونسية في بيان رسمي مشترك اليوم الأحد، عن زيادة أسعار البنزين وبعض المنتجات البترولية الأخرى.

وأكد البيان الصادر عن الوزارتين أنه سيتم إدخال تعديلات على أسعار البيع للمواطنين لبعض المواد البترولية اعتباراً من اليوم الأحد.

وأشار البيان إلى أنه قد تبقى أسعار المواد البترولية الأخرى دون تغيير مراعاة للقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من رفع أسعار الوقود في مصر، في محاولة من الحكومة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.