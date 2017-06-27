 رسمياً.. تونس تعلن زيادة أسعار البنزين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رسمياً.. تونس تعلن زيادة أسعار البنزين بعد انتهاء المهلة قطر: قائمة المطالب ستُرفض ولن تُقبل و نريد خوض الحوار فولكسفاجن تستدعي 385 ألف سيارة في ألمانيا لتحديث نظام المكابح خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنؤن رئيس جمهورية بيلاروسيا بذكرى استقلال بلاده بعد إعلان الحوثيون..قناة الجزيرة تعترف بنيتها العودة إلى صنعاء قتلى وجرحى بتفجير انتحاري شرق دمشق إجراءات التقشف في البرازيل تولد الإحتجاجات مطالبين بحل أزمتهم تحت وسما وصل الترند #اهل_الرويس_انقذنا_ياولي_العهد أبناء مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة يزورون مهرجان صيف الخرج منافسة حامية بين النجوم والأعمال الكوميدية لاقتناص الجوائز.. ونجوم “السوشيال ميديا” يخوضون السباق لأول مرة ‏الهلال الأحمر بالقصيم: معالجة 4 حالات نتيجة الإجهاد في تعطل قطار “سار” 105 حرفي مشارك و زي موحد لهم وهناك 5 دول مشاركة

رسمياً.. تونس تعلن زيادة أسعار البنزين

رسمياً.. تونس تعلن زيادة أسعار البنزين
المناطق _وكالات

أعلنت كل من وزارتي الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والصناعة والتجارة التونسية في بيان رسمي مشترك اليوم الأحد، عن زيادة أسعار البنزين وبعض المنتجات البترولية الأخرى.

وأكد البيان الصادر عن الوزارتين أنه سيتم إدخال تعديلات على أسعار البيع للمواطنين لبعض المواد البترولية اعتباراً من اليوم الأحد.

وأشار البيان إلى أنه قد تبقى أسعار المواد البترولية الأخرى دون تغيير مراعاة للقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من رفع أسعار الوقود في مصر، في محاولة من الحكومة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>