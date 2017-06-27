 فيس بوك تتيح ميزة “البحث عن واي فاي” لجميع مستخدميها حول العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فيس بوك تتيح ميزة “البحث عن واي فاي” لجميع مستخدميها حول العالم رسمياً.. تونس تعلن زيادة أسعار البنزين بعد انتهاء المهلة قطر: قائمة المطالب ستُرفض ولن تُقبل و نريد خوض الحوار فولكسفاجن تستدعي 385 ألف سيارة في ألمانيا لتحديث نظام المكابح خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنؤن رئيس جمهورية بيلاروسيا بذكرى استقلال بلاده بعد إعلان الحوثيون..قناة الجزيرة تعترف بنيتها العودة إلى صنعاء قتلى وجرحى بتفجير انتحاري شرق دمشق إجراءات التقشف في البرازيل تولد الإحتجاجات مطالبين بحل أزمتهم تحت وسما وصل الترند #اهل_الرويس_انقذنا_ياولي_العهد أبناء مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة يزورون مهرجان صيف الخرج منافسة حامية بين النجوم والأعمال الكوميدية لاقتناص الجوائز.. ونجوم “السوشيال ميديا” يخوضون السباق لأول مرة ‏الهلال الأحمر بالقصيم: معالجة 4 حالات نتيجة الإجهاد في تعطل قطار “سار”

فيس بوك تتيح ميزة “البحث عن واي فاي” لجميع مستخدميها حول العالم

فيس بوك تتيح ميزة “البحث عن واي فاي” لجميع مستخدميها حول العالم
المناطق _الرياض

بدأت شركة فيس بوك توسعة واحدة من أبرز المزايا الجديدة على تطبيقها والمصممة لمساعدة مستخدمي الهواتف النقالة على العثور على شبكات واي فاي المجانية القريبة.

وكانت الشركة قد بدأت في العام الماضي اختبار ميزة “البحث عن واي فاي” Find Wi-Fi على الهواتف المحمولة لإبراز أماكن شبكات واي فاي العامة المجانية والقريبة. وفي ذلك الوقت، كان الخيار متاحًا فقط لمستخدمي نظام التشغيل آي أو إس في بلدان محددة.

وبعد انتهاء المرحلة التجريبية، أعلنت فيس بوك أول أمس أن مستخدمي شبكتها الاجتماعية في جميع أنحاء العالم على كل من نظامي أندرويد وآي أو إس سيحصلون قريبًا على إمكانية الوصول إلى ميزة “البحث عن واي فاي”، وهي تأتي لمساعدة المستخدمين على الاتصال بالإنترنت أثناء السفر، خاصةً في الأماكن التي تكون فيها التغطية الخلوية نادرة.

ويُعتقد أن مثل هذه الميزة مفيدة جدًا لمستخدمي فيس بوك في الأسواق الناشئة، لأن المستخدمين غالبًا ما يكون لديهم اشتراكات بيانات محدودة، والتغطية الخلوية متقطعة عمومًا.

ويمكن العثور على الميزة الجديدة تحت تبويب “المزيد” في تطبيق فيس بوك المحمول. وبمجرد النقر على خيار “البحث عن واي فاي”، يعرض التطبيق خريطة تبين أقرب النقاط الساخنة، فضلًا عن تفاصيل عن الشركات التي توفرها لهم.

وإلى جانب كونها إضافة مفيدة لمساعدة مستخدمي فيس بوك الذين تجاوز عددهم 2 مليار مستخدم نشط شهريًا على البقاء على اتصال بالشبكة وقضاء المزيد من الوقت في التطبيق، وهو شيء يؤثر مباشرة على نجاح الشركة،  فهي أيضًا أداة تأتي كوسيلة أخرى لاكتشاف الشركات المحلية. وهذا يعني أن المستخدمين قد يبدأون في التحول إلى فيس بوك للعثور على أقرب مقهى مع خدمة واي فاي مجانية، بدلًا من خرائط جوجل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>