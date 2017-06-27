 كبار العلماء تعلق على إيقاف خادم الحرمين لكاتب بالغ في مدحه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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كبار العلماء تعلق على إيقاف خادم الحرمين لكاتب بالغ في مدحه

كبار العلماء تعلق على إيقاف خادم الحرمين لكاتب بالغ في مدحه
المناطق _الرياض

علقت هيئة كبار العلماء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس السبت، بإيقاف كاتب في صحيفة الجزيرة واتخاذ اللازم تجاه الصحيفة؛ بسبب مقال مُدح فيه الملك بشكل مبالغ فيه.

وقالت الأمانة العامة للهيئة: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، من مقام ولايته في حفظ العقيدة، وبمقتضى أبوته في المحافظة على أبنائه من مس التوحيد”.

وكان الكاتب قد نشر مقالاً في صحيفة الجزيرة، تضمَّن المساس بالتوحيد، بعد أن اتجه الكاتب إلى مدح الملك والثناء عليه بأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها بما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام.

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