 مارادونا لقطر: كرة القدم لا تشترى بالرشاوى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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مارادونا لقطر: كرة القدم لا تشترى بالرشاوى

مارادونا لقطر: كرة القدم لا تشترى بالرشاوى
المناطق - وكالات

هاجم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا قطر على خلفية دفعها رشاوى لنيل حق تنظيم كأس العالم 2022.

وقال مارادونا في مقابلة مع صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، “على القطريين أن يدركوا أن كرة القدم، خاصة كأس العالم، يجب ألا تُشترى بالرشاوى”.

وتأتي تصريحات مارادونا بعد مرور عدة أيام عن كشف محقق أميركي عن دفع قطر رشاوى بصورة مباشرة وغير مباشرة للفوز بتنظيم كأس العالم 2022.

وأضاف مارادونا “تابعت التقرير الأخير للمحقق الأميركي جارسيا والتجاوزات الكبيرة من الجانب القطري في التعامل مع كرة القدم بهذا الشكل التجاري القاتل لمتعة كرة القدم. أطالب بأن نُبعد متعة كرة القدم عن الرشاوى وغسيل الأموال الذي يطاردها في الكثير من الأماكن”.

وتساءل مارادونا عن سبب اختيار “الفيفا” دولتين لتنظيم مونديالي 2018، و2022، فهي المرة الأولى التي يتم فيها الاقتراع على تنظيم بطولتين في الوقت نفسه.

وقال “هذا الأمر مثار ريبة وشك كبيرين، يدفعني إلى القول إن الرشوة كانت كبيرة لأعضاء الاتحاد الدولي في هذا الشأن، وهنا أقصد الرشوة من الجانب القطري لعدد كبير من مسؤولي الاتحاد الدولي، وهو ما بدأ يتكشف يوماً بعد الآخر”.

وتابع “يجب على القطريين أن يعترفوا بأنهم أخطأوا، وأن يقوموا بتصحيح هذا الخطأ”.

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