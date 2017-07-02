 “ساما” تبدأ توطين “مطالبة وعملاء” شركات التأمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“ساما” تبدأ توطين “مطالبة وعملاء” شركات التأمين مارادونا لقطر: كرة القدم لا تشترى بالرشاوى لمن يرغب خسارة الوزن.. مادة غير متوقعة هي الحل ! وظائف شاغرة لدى مراكز جونز هوبكنز أرامكو الطبي كبار العلماء تعلق على إيقاف خادم الحرمين لكاتب بالغ في مدحه فيس بوك تتيح ميزة “البحث عن واي فاي” لجميع مستخدميها حول العالم رسمياً.. تونس تعلن زيادة أسعار البنزين بعد انتهاء المهلة قطر: قائمة المطالب ستُرفض ولن تُقبل و نريد خوض الحوار فولكسفاجن تستدعي 385 ألف سيارة في ألمانيا لتحديث نظام المكابح خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنؤن رئيس جمهورية بيلاروسيا بذكرى استقلال بلاده بعد إعلان الحوثيون..قناة الجزيرة تعترف بنيتها العودة إلى صنعاء قتلى وجرحى بتفجير انتحاري شرق دمشق

“ساما” تبدأ توطين “مطالبة وعملاء” شركات التأمين

“ساما” تبدأ توطين “مطالبة وعملاء” شركات التأمين
المناطق - الرياض

يبدأ اليوم الأحد توطين إدارات المطالبة بالمركبات والعناية بالعملاء بشركات التأمين، وذلك تطبيقا لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي ساما.

وأكد رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر، أن «ساما» لن تعطي مهلة جديدة بعدما منحت فترة كافية لشركات التأمين لتحقيق التوطين في الوظائف المحددة.

ولفت إلى أن أي تقصير في هذا المجال ستتحمله الشركات نفسها، وأن معظم الشركات قادرة على تحقيق النسبة المطلوبة في التوطين بسهولة نظرا إلى الملاءة المالية التي تتمتع بها.

وقال: «مسيرة التوطين ستستمر حتى توطين القطاع بكامله وهو ما تسعى إليه «ساما»؛ إذ ستتضمن المرحلة القادمة سعودة الوظائف الفنية والقيادية».

وكان محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أشار إلى أن تنمية المهارات والتأهيل للسعوديين يعد محور اهتمام المؤسسة. وبين أنه رغم تحقيق شركات التأمين وإعادة التأمين نسبة توطين وصلت إلى 60% عام 2016، إلا أن الأهداف أكبر من ذلك، خصوصا في وظائف المستويات العليا والوظائف الفنية المتخصصة.

ودعا شركات التأمين إلى الاستفادة من مخرجات الجامعات والمعاهد السعودية في التخصصات الفنية التي تحتاجها الشركات. وشدد على ضرورة التزام شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات وفروع ومراكز استقبال المطالبات والمعاينين، وإدارة الحطام والاسترداد، وجميع وظائف العناية بالعملاء، ومعالجة الشكاوى بنسبة 100%؛ لرفع نسبة السعودة في شركات التأمين إلى النسب المقررة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>