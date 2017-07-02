 شاهد.. فيديو رائع بثته “شؤون الحرمين” للحجر الأسود عن قرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد.. فيديو رائع بثته “شؤون الحرمين” للحجر الأسود عن قرب

المناطق - الرياض

بثَّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يرصد عن قرب الحجر الأسود داخل الكعبة المشرفة.

وأظهر المقطع اقتراب الكاميرا من الحجر وإظهاره بشكل رائع وغير مسبوق، حيث بيَّن شكله البيضاوي ولونه الأسود المائل إلى الحمرة.

ويعد الحجر نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويوجد في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة، ويرتفع عن الأرض متراً ونصف المتر، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة للحفاظ عليه. ويتسابق الحجاج والمعتمرون والزوار على تقبيل الحجر الأسود، امتثالاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

 

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