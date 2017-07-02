 تراجع “كبير” لبورصة قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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تراجع “كبير” لبورصة قطر

تراجع “كبير” لبورصة قطر
رويترز

تراجعت سوق الأسهم القطرية، في المعاملات المبكرة الأحد، مع حلول الموعد النهائي لقبول الدوحة قائمة المطالب التي قدمتها 4 دول عربية، فيما ارتفعت المؤشرات المصرية والسعودية والكويتية.
فقد انخفض مؤشر بورصة الدوحة 3.1 بالمائة، وسط تعاملات “ضعيفة”، بحسب (رويترز).

وفي المقابل صعدت بورصة مصر صباحا، بارتفاع المؤشر المصري الرئيسي 0.19 بالمائة إلى 13421.35 نقطة، وزيادة المؤشر الثانوي 0.07 بالمائة إلى 649.88 نقطة، وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية صباحا 25.247 مليون جنيه.

وارتفعت أيضا الأسهم الكويتية في التداولات الصباحية 0.24 بالمائة إلى 6778.9 نقطة، وبلغ إجمالي القيمة المتداولة مليون دينار، بعد مرور 40 دقيقة على بدء الجلسة.

كما صعدت البورصة السعودية صباحا، لترتفع 0.55 بالمائة إلى 7468.75 نقطة، فيما هبط مؤشر دبي 0.3 بالمائة، كما انخفض مؤشر أبوظبي أيضا.

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