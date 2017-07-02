 إحباط محاولة تهريب أكثر من 9 كيلوجرام من “الأفيون” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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إحباط محاولة تهريب أكثر من 9 كيلوجرام من “الأفيون”

إحباط محاولة تهريب أكثر من 9 كيلوجرام من “الأفيون”
المناطق - الرياض

حقق جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك نجاحًا مميزًا وملفتًا وذلك بإحباطه كمية كبيرة من مادة “الأفيون” بلغت (9.220) تسعة كيلوجرامات ومائتان وعشرون جرام، عُثر عليها مُخبأة في أمتعة أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وتفصيلاً قال منصور المزيد مدير جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز: عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات عُثر على تلك الكمية من “الأفيون” مُخبأة في حقيبتين كانتا مع أحد ركاب الرحلة، بحيث تم إخفاء الكمية في مخبأين تم تجهيزها أسفل كل حقيبة ومن ثم جرى تغطية الأفيون بطريقة فنية بورق مقوى وذلك لغرض التمويه على المراقب الجمركي.

وتُعد هذه الكمية الكبيرة المضبوطة من مادة “الأفيون” من أكبر الكميات التي تم ضبطها على مستوى كافة المنافذ الجمركية، حيث أحبط جمرك ميناء ضباء على الحدود الشمالية الغربية من المملكة قبل أربع سنوات قُرابة 14 كيلوجرام من مادة الأفيون.

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