 “الجوازات”: يلزم سداد رسوم المرافقين قبل تجديد الإقامة أو إصدار تأشيرة الخروج والعودة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الجوازات”: يلزم سداد رسوم المرافقين قبل تجديد الإقامة أو إصدار تأشيرة الخروج والعودة إحباط محاولة تهريب أكثر من 9 كيلوجرام من “الأفيون” “السعودية للكهرباء” تنفي زيادة تعرفة الاستهلاك قتلى وإصابات في حريق بمخيم للاجئين السوريين بسهل البقاع في لبنان صحيفة: 20 ألف جندي من الجيش الحر سيشاركون في عملية تركية شمال سوريا تراجع “كبير” لبورصة قطر تقرير رسمي يكشف “أكبر تهديد عسكري” تخشاه أمريكا السفارة السعودية في لندن تصدر تعليمات للراغبين في السفر إلى بريطانيا إطلاق النسخة المعدلة من جالاكسي نوت7 هذا الأسبوع شاهد.. فيديو رائع بثته “شؤون الحرمين” للحجر الأسود عن قرب كيف تُعلم نفسك المجازفة في عالم التجارة والأعمال؟ الريال القطري يتكبد تراجعا بـ 4% بعد المقاطعة

“الجوازات”: يلزم سداد رسوم المرافقين قبل تجديد الإقامة أو إصدار تأشيرة الخروج والعودة

“الجوازات”: يلزم سداد رسوم المرافقين قبل تجديد الإقامة أو إصدار تأشيرة الخروج والعودة
المناطق - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يلزم سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين قبل استصدار تأشيرة خروج وعودة، أو تجديد هوية مقيم.

جاء ذلك في عدة تغريدات رداً على تساؤلات متابعي حساب المديرية في “تويتر”، حيث تركزت أغلب الاستفسارات حول عدم إصدار تأشيرة الخروج والعودة رغم سداد الرسوم المقررة لها، إذ أرشدتهم الجوازات إلى ضرورة سداد رسوم المرافقين أولاً.

وبدأ أمس السبت تطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>