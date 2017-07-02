“الجوازات”: يلزم سداد رسوم المرافقين قبل تجديد الإقامة أو إصدار تأشيرة الخروج والعودة

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يلزم سداد المقابل المالي الخاص بالمرافقين قبل استصدار تأشيرة خروج وعودة، أو تجديد هوية مقيم.

جاء ذلك في عدة تغريدات رداً على تساؤلات متابعي حساب المديرية في “تويتر”، حيث تركزت أغلب الاستفسارات حول عدم إصدار تأشيرة الخروج والعودة رغم سداد الرسوم المقررة لها، إذ أرشدتهم الجوازات إلى ضرورة سداد رسوم المرافقين أولاً.

وبدأ أمس السبت تطبيق الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، وذلك بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.