شرطة الجوف تنفي مطاردة مفحط في سكاكا

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم/يزيد بن سعودالنومس نظراً لما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلةالماضية حيال فيديو بعنوان : مطاردة بين رجال الأمن ومفحط في سكاكا .عليه نوضح للجميع بأن المقطع المتداول لايمت بصلة برجال أمن منطقةالجوف بشكل عام ومدينة سكاكا بشكل خاص وانما إجتهادات شخصية منالبعض بدون التأكد من المعلومة والرجوع للناطق الإعلامي بشرطة منطقةالجوف .

وشرطة منطقة الجوف تأمل من الأخوة المواطنين والمقيمين الكرام تحريالمصداقية والرجوع للجهة المخولة قبل نشر مثل تلك المقاطع وغيرها منأخبار أمنية مغلوطة . هذا والله ولي التوفيق .