 شرطة الجوف تنفي مطاردة مفحط في سكاكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شرطة الجوف تنفي مطاردة مفحط في سكاكا “الجوازات”: يلزم سداد رسوم المرافقين قبل تجديد الإقامة أو إصدار تأشيرة الخروج والعودة إحباط محاولة تهريب أكثر من 9 كيلوجرام من “الأفيون” “السعودية للكهرباء” تنفي زيادة تعرفة الاستهلاك قتلى وإصابات في حريق بمخيم للاجئين السوريين بسهل البقاع في لبنان صحيفة: 20 ألف جندي من الجيش الحر سيشاركون في عملية تركية شمال سوريا تراجع “كبير” لبورصة قطر تقرير رسمي يكشف “أكبر تهديد عسكري” تخشاه أمريكا السفارة السعودية في لندن تصدر تعليمات للراغبين في السفر إلى بريطانيا إطلاق النسخة المعدلة من جالاكسي نوت7 هذا الأسبوع شاهد.. فيديو رائع بثته “شؤون الحرمين” للحجر الأسود عن قرب كيف تُعلم نفسك المجازفة في عالم التجارة والأعمال؟

شرطة الجوف تنفي مطاردة مفحط في سكاكا

شرطة الجوف تنفي مطاردة مفحط في سكاكا
المناطق - محمد الحسن

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم/يزيد بن سعودالنومس  نظراً لما تم تداوله  بوسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلةالماضية حيال فيديو بعنوان : مطاردة بين رجال الأمن ومفحط في سكاكا .عليه نوضح للجميع بأن المقطع المتداول لايمت بصلة برجال أمن منطقةالجوف بشكل عام ومدينة سكاكا بشكل خاص وانما إجتهادات شخصية منالبعض بدون التأكد من المعلومة والرجوع للناطق الإعلامي بشرطة منطقةالجوف .

وشرطة منطقة الجوف تأمل من الأخوة  المواطنين  والمقيمين الكرام تحريالمصداقية والرجوع للجهة المخولة قبل نشر مثل تلك المقاطع وغيرها منأخبار أمنية مغلوطة . هذا والله ولي التوفيق .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>