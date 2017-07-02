 بلدية محافظة طريف تغلق ٤ محال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة طريف تغلق ٤ محال

بلدية محافظة طريف تغلق ٤ محال
المناطق - طريف
نفذت بلدية محافظة طريف ممثلة بإدارة الخدمات وقسم صحة البيئة جولات ميدانية على المنشات ذات العلاقة بالصحة العامة خلال اجازة عيد الفطر المبارك  وشمل عدد الجولات ٥٠ جولة تم خلالها اغلاق اربع محلات ومصادرة ( ٣٠٠ك ) من المواد الغذائية الفاسدة .
وتم تطبيق الانظمة والتعليمات بحقهم وبدورة شكر رئيس البلدية ادارة الخدمات وقسم صحة البيئة والمراقبين لما يقومون به من عمل وجهد كبير في متابعة المحلات وحثهم على الجهد والاجتهاد و بلدية محافظة طريف تؤكد للجميع حرصها على عدم التهاون في الامور المتعلقة بمجال الصحة العامة .

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