 القوات السعودية تصد هجوماً حوثياً قبالة جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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القوات السعودية تصد هجوماً حوثياً قبالة جازان

القوات السعودية تصد هجوماً حوثياً قبالة جازان
المناطق - الرياض

قصف طيران التحالف لعربي، ظهر الأحد، مواقع جديدة تابعة لميليشيات الحوثي وحرس المخلوع علي عبدالله صالح، قبالة الخوبة التابعة لمنطقة جازان.

وذكر مراسل “العربية”، أن الفرق الاستطلاعية على الأرض رصدت عربات عسكرية للميليشيات تحمل عشرات العناصر، فيما رصدت في موقع آخر محاولة بعض العناصر الحوثية المسلحة التقدم باتجاه الحدود  السعودية.

وأفادت مصادر عسكرية أن مدفعيات القوات السعودية تعاملت مع بعض المواقع التي استقرت فيها الميليشيات، فيما كان استهداف العناصر الأخرى بتوجيه طيران التحالف إليها، وأسفرت العملية عن مقتل ما يزيد عن 40 عنصراً من الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين، وتدمير 3 عربات عسكرية كانت تقل الحوثيين إلى الحدود السعودية.

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