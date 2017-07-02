 “الغذاء والدواء” تحظر مؤقتاً استيراد لحوم الدواجن والبيض من بلجيكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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“الغذاء والدواء” تحظر مؤقتاً استيراد لحوم الدواجن والبيض من بلجيكا

“الغذاء والدواء” تحظر مؤقتاً استيراد لحوم الدواجن والبيض من بلجيكا
المناطق - الرياض

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مملكة بلجيكا، بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

وأوضحت الهيئة، أن تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، أفاد بظهور مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مقاطعة فلاندر الغربية (West-Vlaanderen)، وبناءً على ذلك، صدر قرار الهيئة بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من بلجيكا.

واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في مملكة بلجيكا، ويستمر هذا الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية في بلجيكا.

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