“الموسى” ينعى رفيق دربه “المعيلي”: قائد فاعل كان يحمل فكراً تربوياً أصيلاً

نعى الدكتور ناصر بن علي الموسى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية، بمنطقة الـرياض، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المعيلي – يرحمه الله – الذي انتقل إلى جوار ربه فجر يوم الخميس الموافق الخامس من شهر شوال لعام 1438هـ، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال الموسى: فجع الوسط التربوي بالمملكة في وفاة ابن بار من أبنائه، ومرب فاضل من مربيه، وقائد فاعل من قادته، وعلم بارز من أعلامه، ورمز شامخ من رموزه.

وزاد: كانت حياته العملية حافلة بالنشاط والحيوية والجد والإخلاص والتفاني، تدرج خلالها في مختلف المناصب التعليمية والتربوية، وقد بدأها معلماً في إحدى المدارس الثانوية، ثم عين مشرفاً تربوياً، فمديراً للشؤون التعليمية بإدارة تعليم الرياض، وبعـد ذلك انتقل إلى وزارة المعارف – كما كانت تسمى آنذاك -، إذ عمل مديراً عاماً للإشراف التربوي والتدريب، ثم كلف بالإضافة إلى عمله هذا بالعمل وكيلاً مساعداً للتطوير التربوي، وأخيراً اختتم مشواره في العمل الحكومي بتعينه مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض، وبعد ذلك تفرغ للعمل الخاص، حيث ساهم مع نخبة من التربويين في تأسيس مدارس ابن خلدون الأهلية.

وقال: لقد عرفت أبا عبد العزيز عن قرب، فهو أحد رفقاء الدرب، وقد عملنا في وزارة التعليم معاً، وسافرنا داخل المملكة وخارجها معاً، وسكنا في مكان واحد معاً، ولم أعرف عنه – يرحمه الله – إلا كل خير، فقد كان نعم الأخ، ونعم الصديق، ونعم الرفيق، وكان ذا شخصية مؤثرة، يتسم بالذكاء والفطنة وسرعة البديهة وبُعد النظر، وقوة الإرادة، والإصرار والعزيمة، وغير ذلك من الصفات القيادية التي مكنته من تحقيق نجاحات باهرة أثناء حياته العملية، وفوق هذا كله كان يتمتع بصفات عديدة، ومزايا حميدة، وسمات فريدة، يأتي في مقدمتها التواضع الجم، والخلق الرفيع، والتعامل الراق، إلى جانب العلم الغزير، والأدب الوفير، والرصيد الهائل من الخبرات التراكمية مما أكسبه إعجاب الجميع ومحبتهم.

ومضى الموسى يقول: كان – يرحمه الله – يحمل فكراً تربوياً أصيلاً، ورؤىً وأفكاراً تعليمية واضحة، وتطلعات وطموحات كبيرة لتطوير التربية والتعليم في بلادنا الحبيبة، وكان كاتباً رصيناً، ومتحدثاً لبقاً، ومحاوراً جيداً، يغلب عليه الهدوء والسكينة، وتشعر في صوته بالدفء والطمأنينة، يأسرك بأسلوبه، ويعجبك بأطروحاته، ويطربك بحسن اختيار عباراته حتى ولو خالفك في الرأي.