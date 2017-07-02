جادة الثقافة جديد عكاظ 11 : “لا تترك أثر” في سوق عكاظ يقدم معرض تفاعلي

يشهد عكاظ في دورته الحادية عشر والتي ستنطلق في الثامن عشر من هذا الشهر ، تشهد تنوع ثقافي وتراثي ، فكما تعودنا على جادة عكاظ وما تمثله من منصة للحرف والحرفيين ولتراث وعرضه ، هذا العام هناك جادة الثقافة وهي حدث جديد هذا العام وتحتضن فعاليات الخط العربي، عروض النحت على الصخور، أنشطة الرسم التفاعلي، عروض التصوير التاريخي، جداريات سوق عكاظ، الرسم ثلاثي الأبعاد، الفن التشكيلي، ومعرض ألوان عكاظ. وأيضاً فعاليات فتيان عكاظ وتشمل: مسرح أطفال عكاظ للمواهب، فصيح عكاظ للأطفال لتعليم تاريخ اللغة العربية، راوية عكاظ، تاجر عكاظ، مجلس فتيان عكاظ، ورسوم تفاعلية للأطفال

ايضا يشهد عكاظ هذا العام معرض ألوان عكاظ ، الذي يقام على مساحة 200م ويعرض كافة الوجهات السياحية التي التقطتها عدسات المصورين، ويشارك فيه أكثر من 50 مصوراً، ويتضمن تنظيم 8 رحلات للمصورين السعوديين والخليجيين والعالميين، وأيضاً مسابقة صورة وقصيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم ورشة عمل بعنوان “تفاعل ألوان” تجمع الهواة بأحد مشاهير التصوير، بجانب صور الرحلات في مكتبة الصور السعودية.

فيما ينظم برنامج “لا تترك أثر” في سوق عكاظ معرض تفاعلي يحتوي تطبيقات للبرنامج، ومخيم لا تترك أثر البيئي، وورش عمل بعنوان خطط رحلتك، ورحلات للمشي هايكنج عكاظ، بجانب رحلات لا تترك أثر في متنزهات الطائف ومسابقات لا تترك أثر.