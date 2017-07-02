نهائي كأس القارات 2017.. ألمانيا أم تشيلي!؟

يتنظر عشاق كرة القدم عامة ومنتخبي ألمانيا وتشيلي خاصة، بفارغ الصبر، مواجهتهما، في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات لكرة القدم 2017، المقامة حاليا في روسيا.

وستتجدد المواجهة بين أبطال العالم 2014، وأبطال “كوبا أمريكا”، في النسخة الحالية للبطولة، يوم الأحد 2 يوليو/تموز المقبل، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في المباراة النهائية التي ستقام، على ملعب “سان بطرسبورغ”، في العاصمة الشمالية لروسيا.

فقد التقى المنتخبان في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقدم المنتخبان أداء جيدا في البطولة وتأهلا إلى النهائي، عن جدارة واستحقاق.

فقد تصدر المنتخب الألماني، الذي يضم ثلاثة لاعبين فقط من المتوجين بكأس العالم 2014 في البرازيل، وهم: قائد المانشافت جوليان دراكسلر، وشكوردان موستافي، وجو شوا كيميتش، قائمة المجموعة الثانية في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، حصدها من انتصارين، على كل من أستراليا (3-2)، والكاميرون (3-1)، وتعادل مع التشيلي (1-1)، ومن ثم اكتسح المكسيك، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة الدور قبل النهائي.

بينما احتل المنتخب التشيلي المركز الثاني في المجموعة، برصيد 5 نقاط، حصدها من انتصار على الكاميرون (2-0)، وتعادلين مع كل من ألمانيا وأستراليا، وبنتيجة واحدة بهدف لمثله.

ومن ثم انتزع منتخب “لا روخا” بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، من نظيره البرتغالي، بطل “يورو 2016″، بركلات الترجيح (3-0)، بعد تعادلهما من دون أهداف، في الوقتين الأصلي والإضافي.