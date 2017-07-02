 مواطن أحوازي يطعن معمم إيراني بعد إساءته للصحابة وأم المؤمنين عائشة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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مواطن أحوازي يطعن معمم إيراني بعد إساءته للصحابة وأم المؤمنين عائشة

مواطن أحوازي يطعن معمم إيراني بعد إساءته للصحابة وأم المؤمنين عائشة
المناطق-الأحواز

انتصر المواطن الأحوازي “محمد سلامات” من أهالي مدينة “ويس” للصحابة وأم المؤمنين “عائشة” رضوان الله عليهم بمهاجمته لمعمم فارسي مستوطن في الأحواز العربية المحتلة بعد إساءته لهم خلال خطبة صلاة الجمعة.

وقالت مصادر أحوازية للمكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز،أن المعمم “حاج آقا افرين” مندوب خامنئي، والمعروف بعدائه لرموز التاريخ الإسلامي وأبطاله، أساء لأم المؤمنين “عائشة” والخلفاء الراشدين خلال خطبة الجمعة الماضية، مما استفز أهالي مدينة “ويس” شمال الأحواز العاصمة ودفع بالمواطن الأحوازي “محمد سلامات” بمهاجمته وطعنه بالسكين في كتفه.

وقالت مصادر لموقع “أحوازنا” أن المعمم المستوطن “افرين” أصيب بجروح بالغة مما استدعى نقله إلى قسم العناية الخاصة في أحد مستشفيات مدينة الأحواز العاصمة.

وأضافت المصادر ان قوات الأمن الفارسي قامت باعتقال الشاب “محمد سلامات” في نفس اليوم ونقلته لمبنى الاستخبارات في مدينة الأحواز العاصمة.

وكان المعمم “حاج آقا افرين” وهو أحد مسؤولي الحوزات الصفوية قد نظم عدة محاضرات في أحياء من مدينة الأحواز العاصمة هاجم من خلالها الصحابة ورموز التاريخ الإسلامي في محاولة للانتقاص من مكانتهم والتقليل من شأنهم.

وقال ناشطون أحوازيون أن مثل هذه الأعمال البطولية ستساهم في تنمية الفكر المقاوم بغض النظر عن أنها تأتي عفوية أو مخطط لها إلا أن أثرها وسط المجتمع الأحوازي سيكون كبير جدا، وطالب ناشطون أحوازيون بضرورة الإشادة بهذه الأعمال البطولية التي تستهدف عناصر الاحتلال ورموزه الذين يشاركون في ارتكاب الجرائم في الأحواز يوميا.

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