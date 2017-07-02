 ‏أمير تبوك ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الرقيب محمد البلوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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‏أمير تبوك ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الرقيب محمد البلوي

‏أمير تبوك ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الرقيب محمد البلوي
المناطق - تبوك
نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي لوالد وأسرة الشهيد الرقيب محمد سعود فرج البلوي والذي استشهد في ميدان الشرف والبطولات في نجران  سائلاً الله تعالى له الرحمة والمغفرة وان يتقبله الله مع الشهداء.
جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل والد الشهيد بتبوك ، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري .
وقال سموه :” بإذن الله ابنكم استشهد في ميدان الشرف والعز دفاعاً عن دينه ووطنه وحدود بلاده ، والجميع يفاخر فيه “
من جانبه عبر والد الشهيد البلوي عن شكره للقيادة ولسمو أمير منطقة تبوك ، مؤكداً أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، وأن استشهاد ابنه في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي ، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين و أمير منطقة تبوك من كل مكروه.

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