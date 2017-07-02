جعجع : حجمنا الحقيقي سيظهر في الانتخابات وعلى إيران التخلي عن حلم الخلافة الشيعية

أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية “سمير جعجع” عن ثقته في أن القانون الانتخابي الجديد سيُترجِم الحجم الحقيقي لشعبية حزبه في الانتخابات المقررة في مايو القادم، ودعا كلا من حزب الله ومن ورائه إيران إلى التخلي عن حلم “الخلافة الشيعية” في المنطقة.

وقال جعجع في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” إن خريطة تحالفاته الانتخابية لم تتحدد بعد وستحكمها في نهاية المطاف مصالح حزبه في مختلف الدوائر الانتخابية، وأضاف :”نحن منفتحون على الجميع، سواء حلفائنا التقليديين بتيار المستقبل أو أصدقائنا الجدد بالتيار الوطني الحر، أو غيرهم”.

وحول تقييمه لاتهامات “حسن نصر الله” زعيم “حزب الله الإرهابي”، للمملكة وعدد من الدول الخليجية بالتمهيد لعقد اتفاق مصالحة مع إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وسماح التحالف العربي للطيران الإسرائيلي بتوجيه ضربات لأهداف على الأراضي اليمنية، أجاب بالقول :”كل وسائل الرصد بالعالم عجزت عن رصد ضربات إسرائيل لليمن باستثناء السيد نصرالله الذي لم يتحدث أحد غيره عن هذا الأمر من قريب أو بعيد.

وقال ثم منذ متى تحتاج المملكة لشهادة تقييم من أحد حول مواقفها تجاه القضية الفلسطينية والعروبة إجمالا، مؤكداً أن مواقف المملكة معروفة للجميع ولا تحتاج للمزايدة”.

وعن رؤيته لدور إيران في المنطقة، قال :”للأسف، إيران لديها مشروع خاص بها يتناقض ومصالح وأهداف ووجود كثير من المجتمعات بمنطقتنا العربية، ومشروع إيران يتمحور حول توسيع سيادتها وتأسيس خلافة شيعية ونشر ولاية الفقيه بكل الطرق، حتى أنها لم تتوانَ في سعيها عن التدخل لزعزعة استقرار النظم التي تناصب العداء لهذا الحلم، وقد أكدنا مرارا على أن هذا الحلم لن يتحقق، ودعونا مرارا السلطات في إيران إلى التركيز على شؤون الشعب الإيراني وتحسين ظروف معيشته”.