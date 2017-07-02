وكيل إمارة الباحة يناقش مع وكيل وزارة النقل والطرق للمشاريع استكمال أهم مشاريع الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها

عقد وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري بمكتبة اليوم بديوان الامارة اجتماعاً موسعاً مع وكيل وزارة النقل والطرق للمشاريع المهندس خميس بن صالح الغامدي بحضور مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الازوري .

وفي بداية الاجتماع نقل الدكتور الشمري خلال الاجتماع تحيات صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة لوكيل الوزارة ومرافقيه مؤكداً بان هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من توجيهات سمو امير المنطقة واستكمالاً لاجتماع سموه الكريم مع معالي وزير النقل في شهر رمضان 1438هـ وذلك لبحث ومناقشة استكمال أهم مشاريع الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها مع الحرص على العمل ومضاعفة الجهود لإنهاء هذه المشاريع وإيجاد الحلول التي تكفل الاستمرار العمل بها من قبل المقاولين .

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الاعمال الذي ضم عدد من النقاط الهامة على مستوى مدينة الباحة ومحافظاتها والمتمثلة في استكمال الطريق الدائري المرحلة السادسة من الطريق والاسراع في اعتماد وتصميم الجزء المتبقي بدءً من انتهاء المرحلة السادسة حتي تقاطع الموسى شمالاً واستكمال العمل بطريق الملك فهد من مدخل الباحة من محطة غثران الى اشارة الشامخ وسوف يتم الانتهاء منه خلال الاربعة اشهر القادمة ، وايضاُ العمل على انهاء الكبرى المؤدي لمستشفي الملك فهد بالباحة وكذلك استكمال طريق العقيق – المندق – القرى وايضاً طريق العقيق – بلجرشي كما تم مناقشة ازدواج طريق الباحة- المندق وكذلك ازدواج طريق المخواه – قلوة – الحجرة ومناقشة طريق سبه وغليله وقد أكد وكيل الوزراة بأنه سيتم معالجة الموضوع مع المقاول في أسرع وقت ، كذلك استكمال ربط طريق العقيق – الرين – بيشة بمسافة 36 كم وبالتالي يكون الطريق مكتمل ما بين الباحة -الرياض وسيتم البدء به خلال الاشهر القادمة ، كما تم مناقشة ما وصلت اليه التصاميم لعقبة قلوة وكذلك عقبة حزنه وقد اوضح وكيل الوزارة بأنه فور الانتهاء من التصاميم سيتم التنفيذ من خلال آلية لدى الوزارة تضمن سرعة تنفيذها .

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على اعداد خطة عمل( Master Plan ) تتضمن جميع ما ذكر من المشاريع للطرق بالمنطقة سواء للاستكمالات او انهاء التصاميم اللازمة او الاجزاء المطلوب لها اعتمادات مالية وتنفيذها وفق الية اكثر مرونة من قبل الوزارة واعتماد هذه الخطة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخه تلتزم بها الوزارة وتعمل الامارة مع ادارة الطرق بالمنطقة على تذليل أي معوقات مع الادارات الخدمية الاخرى .

من جانبه قدم المهندس خميس الغامدي شكره لصاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة على الدعم والاهتمام الغير محدود لمشاريع المنطقة موضحا ان المنطقة حضيت خلال السبع سنوات الماضية بمشاريع سواء المنفذة او الجاري تنفيذها بتكلفة تقدر ب 2مليار ونصف ،مؤكداً حرص الوزارة على العمل مع امارة المنطقة في سرعة تنفيذ واستكمال لجميع المشاريع القائمة والتي تحت التنفيذ .

حضر الاجتماع عضو مجلس المنطقة الدكتور صالح عباس وعضو مجلس المنطقة الاستاذ شخص عبدالله ومدير عام العلاقات العامة والاعلام خضر عبدالرحمن الغامدي ومساعد مدير الطرق بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي . وعدد من المهندسين .