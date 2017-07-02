زوار بلجرشي يوثقون العرضة في سوق السبت التاريخي

أقيمت العرضة الشعبية بسوق السبت التاريخي، عصر أمس السبت ضمن فعاليات صيف بلجرشي 38 بحضور شيخ قبيلة بلجرشي الشيخ احمد بن مصبح وعدد من الاعيان ومعرفي القرى وجمع غفير من المواطنين حيث قدمت فرقة الفنون الشعبية العديد من العروض الشيقة والفقرات الممتعة .



وجذبت العرضة الجنوبية والرقصات الحربية واصوات بنادق القبسون وما تضمنته من قصائد حماسية عبّرت عن وحدة الوطن واللحمة الوطنية بين الشعب والقيادة الأهالي والمصطافين والزوار، الذين شاركوا في أداء العرضة الشعبية، معبرين عن فرحتهم لإحياء هذا الموروث تزامنا مع تواجد المتسوقين في السوق التاريخي حيث شوهد عدد من الزوار يوثقون تلك اللحظات التي امتزجت فيها عراقة الماضي وأصالة الحاضر من اسطح المنازل القديمة المحيطة بساحة العرضة .