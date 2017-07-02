بالفيديو..وزير خارجية قطر يعترف بتمويل بلاده للإرهاب ويبرر..”لسنا الوحيدون”

اعترف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى وزير خارجية قطر، بضلوع الدوحة في تمويل الإرهاب، قائلا:”قطر تقع ضمن قائمة الدول الممولة للإرهاب”.

وقال الوزير القطري، السبت، إن تمويل الإرهاب موجود في كافة دول المنطقة وليست قطر وحدها من تدعم الإرهاب، وقال “إن قطر تقع في أسفل القائمة للدول المتورطة في جرم تمويل الإرهاب” .جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في روما قبل انتهاء مهلة حددتها دول المقاطعة لقطر، أكد فيه آل ثاني رفض الدوحة لقائمة المطالب العربية.وكانت الدول المقاطعة لقطر قد منحتها مهلة تنتهي في “3 يونيو” الجاري من أجل الرد على المطالب الـ”13″ المعلن عنها سابقاً، والتي تتضمن في الدرجة الأولى وقف تمويل قطر للإرهاب والمنظمات المتطرفة، ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى.