 مقتل جندي إيراني وإصابة “3” آخرين بهجوم مسلح على الحدود مع كردستان العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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مقتل جندي إيراني وإصابة “3” آخرين بهجوم مسلح على الحدود مع كردستان العراق

مقتل جندي إيراني وإصابة “3” آخرين بهجوم مسلح على الحدود مع كردستان العراق
المناطق - إيران

أعلنت قوات حرس الحدود الإيراني، اليوم الأحد، مصرع أحد عناصرها فيما أصيب “3” آخرين بجروح خلال هجوم شنه مسلحون على مدينة “بيرانشهر” في محافظة “اذربايجان غربي” شمال غرب البلاد المحاذية لإقليم كردستان العراق.
وقال بيان لقوات الحرس الإيراني: إن “اشتباكات مسلحة اندلعت اليوم، مع جماعة “إرهابية”” بالقرب من مدينة “بيرانشهر” شمال غرب البلاد أدّت إلى مقتل أحد عناصر حرس الحدود وإصابة 3 آخرين بجروح”.
ورجحت تقارير صحفية أن يكون حزب “العمال الكردستاني” الإيراني المعارض، الذي يتخذ المناطق في إقليم كردستان شمال العراق منطلقاً لشن عملياتهم العسكرية ضد القوات الإيرانية، هو من يقف وراء الهجوم ضد قوات حرس الحدود الإيرانية.
وكانت عناصر من جماعة “بيجاك” الجناح العسكري لحزب “العمال الكردستاني” الإيراني، أقدمت الثلاثاء الماضي على اغتيال ضباط من قوات “الحرس الثوري” مع عائلته أثناء تواجده في منزله بقرية “ذاكر لو” التابعة لقضاء “بل دشت” في محافظة أذربيجان غربي.

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