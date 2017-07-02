كاتب عراقي: الدائرة تضيق على قطر والمملكة تعرف جيدا متى تصمت ومتى تتحرك

أكد الكاتب العراقي “أسعد البصري”: أن ” الدائرة بدأت تضيق على قطر يوما بعد يوم ويجب أن تعرف أن الهروب إلى الأمام لن ينقذها من تداعيات المقاطعة وأن الاحتماء بأنقرة وطهران وهم يطيل أمد الأزمة ويضاعفها على الدوحة خاصة بعد أن بدأت حكومات ومؤسسات اقتصادية كبرى تسـير ضمن ركب المقاطعة والتأكيد على صحة وواقعية الأسباب التي دفعت إليه.

وقال الكاتب البصري في تقرير له نشرته صحيفة “العرب” الصادرة من لندن: “أن المنطقة تشهد هدوء سياسي مخيف وكأنها مقبلة على عاصفة، هذا هدوء غير طبيعي خصوصا بعد الاحتقان الأخير في الخليج بخصوص قطر والمهلة التي منحتها الدول العربية الأربع بعد تقديم المطالب، مشيراً إلى أن المملكة هي مركز القرار السياسي العربي وهي كما علمتنا التجارب تعرف جيدا متى تصمت ومتى تتحرك.

وأضاف البصري “لن تنفع قطر محاولات الاستنجاد بالجنود الأتراك أو الحرس الثوري الإيراني، كل ما عليها فعله مراجعة المطالب الثلاثة عشر وفهمها جيدا ثم تنفيذها، هذا هو الحل الوحيد فلا الرياض ولا أبو ظبي ولا المنامة ولا القاهرة عندهم استعداد لقبول البهلوان القطري القديم، لا بد من تغيير حقيقي في السلوك.

وكتب: لماذا تطالب المملكة بإغلاق قناة الجزيرة؟ الموضوع ليس فقط طبيعة خطاب القناة التحريضي، هذه قناة سياسية بميزانية ضخمة استخدمتها مخابرات الرئيس السابق باراك أوباما في إشاعة الفوضى الخلاقة بالمنطقة وإسقاط الأنظمة وأصبحت مؤسسة معلومات مخابراتية ثمينة. فالكل يتصل بهم ويرسل تقارير وتحليلات خصوصا الإرهابيون.

وجاء في التتقرير، “يبدو أن قطر في ورطة كبيرة فكل حلفائها يغرقون بالمشاكل وتضعهم الولايات المتحدة تحت المجهر، لا إيران في وضع يسمح لها بمساندتها، ولا تركيا تستطيع تشجيعها أكثر على زعزعة الاستقرار وممارسة المزيد من الخيانات للعرب”.

مضيفاً المخرج الوحيد لقطر من أزمتها هو الإصغاء لهذا الهدوء السياسي الذي تهيمن عليه الرياض هذه الأيام، هدوء السيد القادر المحتكم، وعلى الدوحة أن تعتبر وتتراجع وتقبل بجميع الشروط وتتخلص من الغرور والمناورة، فكل من بدأ السعودية بعدوان عبر تاريخها رأينا مصيره جيدا.