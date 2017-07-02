 المملكة ومصر تحبطان مخططًا قطريًا لإنشاء “منصة رابعة” للمعارضة السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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المملكة ومصر تحبطان مخططًا قطريًا لإنشاء “منصة رابعة” للمعارضة السورية

المملكة ومصر تحبطان مخططًا قطريًا لإنشاء “منصة رابعة” للمعارضة السورية
المناطق - الرياض

قال مصدر دبلوماسي في الخارجية المصرية، إن الرياض والقاهرة ، أحبطتا مخطط الدوحة مع الأمم المتحدة، لتعديل القرار الخاص بالمنصات الثلاث للمعارضة السورية، لتكون هناك منصة رابعة، وهي منصة “الدوحة”، تضم  من خرجوا من منصة “الرياض”، أو من هم على علاقة بتنظيمات إرهابية  أو أفراد، وضعتهم والمملكة والإمارات والبحرين ومصر على قوائم الإرهاب.
وأوضح المصدر الدبلوماسي، في تصريحات نقلتها عدد من وسائل الإعلام أنه لا جديد في الدور القطري، فالدوحة تعمل على ضرب أية مساعٍ عربية في الذهاب للحل السياسي في الأزمة السورية، وأيضًا في أي أزمة عربية أخرى، لافتًا إلى أن هناك تفاهمات بين الرياض القاهرة حول الحل السياسي للأزمة السورية، بغض النظر عن أن “جنيف – 7″، قد يأتي بتحسن أم لا، ولكن “الدوحة” حاولت فرض منصة جديدة، وتم قطع الطريق عليها.
وأكد سياسيون سوريون ومراقبون أن عمل “الدوحة” على تكوين منصة جديدة تقوي الانقسام داخل المعارضة السورية.
وقال المحلل السياسي السوري الدكتور” أنور المشرف”، إن هناك معلومات مؤكدة بأن المملكة، ستعيد هيكلة منصة “الرياض” للمعارضة السورية، لافتاً إلى أن “السعودية طردت الأشخاص المحسوبين على قطر في منصة “الرياض”، وأدخلت الشخصيات التي تؤمن بالحل السياسي، وليس لها أي علاقة بالإرهاب، وتنظيم الإخوان المسلمين”.

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