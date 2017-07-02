حفل معايدة سفارة المملكة في الأردن لمنسوبيها

أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة الاردنية الهاشمية حفل معايدة صباح اليوم الأحد ٨ شوال ١٤٣٨هـ الموافق ٢ يوليو ٢٠١٧م في قاعة الاحتفالات والمؤتمرات في مقر السفارة .

حيث هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود موظفي السفارة والملاحق والمكاتب التابعة لها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى سموه خلال حفل المعايدة ان يتقبل الله من المسلمين جميعاً أعمالهم وتضرعهم للخالق عز وجل خلال الشهر رمضان المبارك وأن يبارك لهم أعيادهم ويعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات .