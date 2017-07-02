السفير قطان ينفي قيام خادم الحرمين بزيارة تفقدية لجزيرتي تيران وصنافير

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي، احمد قطان، عدم صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية من تصريحات بعض المصادر التي تزعم بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سوف يغادر جدة على ساحل البحر الأحمر متوجهًا إلى مدينة تبوك، في زيارة تفقدية للمنطقة، تدوم 12 يوما، يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان ويرفع العلم السعودي على جزيرتي تيران وصنافير.

ويهيب “القطان” بكافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند تناقل مثل تلك المزاعم، والتواصل مع القسم الإعلامي بالسفارة للتأكد قبل نشر هذه الأخبار وذلك حفاظا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الرأي العام.