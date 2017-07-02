 السفير قطان ينفي قيام خادم الحرمين بزيارة تفقدية لجزيرتي تيران وصنافير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السفير قطان ينفي قيام خادم الحرمين بزيارة تفقدية لجزيرتي تيران وصنافير حفل معايدة سفارة المملكة في الأردن لمنسوبيها اللاحم يحصل على الماجستير من جامعة لونج ايلاند الامريكية المملكة ومصر تحبطان مخططًا قطريًا لإنشاء “منصة رابعة” للمعارضة السورية كأس القارات.. البرتغال تحرز المركز الثالث على حساب المكسيك كاتب عراقي: الدائرة تضيق على قطر والمملكة تعرف جيدا متى تصمت ومتى تتحرك مقتل جندي إيراني وإصابة “3” آخرين بهجوم مسلح على الحدود مع كردستان العراق بالفيديو..وزير خارجية قطر يعترف بتمويل بلاده للإرهاب ويبرر..”لسنا الوحيدون” زوار بلجرشي يوثقون العرضة في سوق السبت التاريخي وكيل إمارة الباحة يناقش مع وكيل وزارة النقل والطرق للمشاريع استكمال أهم مشاريع الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها تغير المناخ سيزيد من عدد اللاجئين إلى 2 مليار عام 2100 يعمل طوال فترة الصيف.. صحة عسير تشغل مركز الرعاية الصحي الصيفي بمنتزه الحبلة

السفير قطان ينفي قيام خادم الحرمين بزيارة تفقدية لجزيرتي تيران وصنافير

السفير قطان ينفي قيام خادم الحرمين بزيارة تفقدية لجزيرتي تيران وصنافير
المناطق - الرياض

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي، احمد قطان، عدم صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الالكترونية، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية من تصريحات بعض المصادر التي تزعم بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سوف يغادر جدة على ساحل البحر الأحمر متوجهًا إلى مدينة تبوك، في زيارة تفقدية للمنطقة، تدوم 12 يوما، يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان ويرفع العلم السعودي على جزيرتي تيران وصنافير.
ويهيب “القطان” بكافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر عند تناقل مثل تلك المزاعم، والتواصل مع القسم الإعلامي بالسفارة للتأكد قبل نشر هذه الأخبار وذلك حفاظا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الرأي العام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>