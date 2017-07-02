بدء القبول في جامعة الأمير سطام بالخرج غداً

‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً, استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح, وفي كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1438 – 1439 هـ ، عبر رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد : ( http://rbu-admit.edu.sa ), ويستمر القبول حتى يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر شوال الجاري .

‏ وتتيح بوابة القبول الإلكتروني التعرف على التخصصات المتاحة وشروط القبول فيها ، وتعبئة طلب الالتحاق بالجامعة عبر الإنترنت في الوقت المحدد ، وترتيب أولوية الرغبات للتخصصات المتاحة وفق شروط ومعايير القبول، كما تتيح الاطلاع على نتائج القبول، وتسهم في إبراز جانب الوضوح والشفافية في إجراءات القبول وضمان فرص متساوية وعادلة للجميع وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص.