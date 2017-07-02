 مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة : قطر تصر على زعزعة أمن المملكة ودول المنطقة ودعم الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة : قطر تصر على زعزعة أمن المملكة ودول المنطقة ودعم الإرهاب

مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة : قطر تصر على زعزعة أمن المملكة ودول المنطقة ودعم الإرهاب
المناطق - نيويورك

أكد معالي المندوب الدائم ‏للمملكة العربية السعودية‏ لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أن قطر تصر على ‏زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره، إضافة إلى شراكتها مع إيران في توجهها الذي لم يتوقف عن إيجاد الفوضى العارمة في دول المنطقة.
‏وقال في بيان صحفي: إن المملكة والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قراراً سيادياً في مقاطعة قطر، ‏وذلك حفاظاً على ضبط الأمن في المنطقة، ‏والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن قطر اختارت أن تكون إيران حليفاً لها واستمرت 20 عاماً في دعم الجماعات الإرهابية مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة.
كما أكد المعلمي أن دعم قطر المستمر للإرهاب هو الذي أدى إلى أن تكون الدوحة هي الملاذ الأول للإرهابيين حيث يجدون البيئة الخصبة فيها وتستقبلهم وتسمح لهم بالتآمر ضد دولهم.
وشدد على أنه حفاظاً من الدول الأربع على إبقاء قطر في محيطها الطبيعي فقد أُعطيت فرصاً عدة لوقف دعمها للإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، آخرها عامي 2013 و2014 إلا أن هذه المساعي فشلت ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات.

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