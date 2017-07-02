 بعد سنين من الانتظار..الأحوازيون يطلقون قناة “احوازنا TV” الفضائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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بعد سنين من الانتظار..الأحوازيون يطلقون قناة “احوازنا TV” الفضائية

بعد سنين من الانتظار..الأحوازيون يطلقون قناة “احوازنا TV” الفضائية
المناطق - يوسف المطيري

بعد سنين من الانتظار، أعلنت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا”، عن إلا قرب تدشين أول قناة أحوازية تحت اسم “احوازنا TV”.
وقالت حركة النضال المشرفة على القناة: أن ” قناة “احوازنا TV” ستعبر عن ضمير المواطن الأحوازي وتتحدث عن مأساته ومعاناته وتربط بين كافة أطياف الشعب الأحوازي وتلبي كافة توجهاتهم الفكرية والسياسية.
كما ستساهم “احوازنا TV” في تنمية الفكر المقاوم في الأحواز لمواجهة الاحتلال الفارسي الذي يعمل ليل نهار من خلال أجهزته الاستخبارية والأمنية وإعلامهم المرئي وغير المرئي، للنيل من إرادة الشعب العربي الأحوازي.
وأضافت الحركة: إن “هذه القناة الفضائية الأحوازية خطط لها لتكون منبرا حقيقيا للتعبير عن القضية الأحوازية، وسيكون عمادها الأساس الكفاءات الأحوازية المؤهلة المدعومة ببعض الخبرات العربية في مجال الإعلام.

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