رئيسة قسم الابداع في شبكة المدن المبدعة لمنظمة اليونسكو : الأحساء تمتلك مقومات إبداعية عالية وتستحق نقل تجربتها للعالم

كشفت رئيسة قسم الابداع في شبكة المدن المبدعة لمنظمة اليونسكو السيدة ” جووتي هوساجرهار” بأن مشاركة الأحساء ضمن الاجتماع السنوي الحادي عشر للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية ، تعتبر مهمة للغاية نظير ما تمتلكه الأحساء من مقومات إبداعية عالية و حقيقية ، معتبرة ورقة العمل التي قدمها أمين الأحساء حول الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الشبكة العالمية، وجميع ما قدمته الأحساء في تجربتها كعضو بالشبكة لتحقيق الأهداف المنشودة يستحق أن ينقل لكافة المدن الأعضاء، فالأحساء تعتبر نشيطة في مجالها الإبداعي ، جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص الذي عقده وفد الاحساء برئاسة امين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، ومنسق الأحساء في شبكة المدن المبدعة بمنظمة اليونسكو المهندس أحمد المطر والمنسق الإعلامي خالد بووشل .

حيث أضافت السيدة جووتي “ولما نجده من أهمية بالغة بالمدن الأعضاء في العالم بمجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، فإننا نسعى دائما إلى التواصل الفعال مع ممثلي هذه المدن وتطوير المخرجات بشكل عام والعمل على انتقاء المدن نظير إمكاناتها الإبداعية والثقافية وليس حجمها ومكانتها الإقليمية ، لتعود بفائدتها النفعية للمدينة نفسها وللمدن الأخرى ، للإسهام الفعّال نحوتحقيق أهداف التنمية المستدامة المقرة من الأمم المتحدة في أجندتها 2030 ، مثل التوجه للمواد المحلية والتقليل من حجم النفايات عبر الحرف اليدوية والتي تلعب دور كبير في هذا المجال ،وهذا ما نشاهده واضحا في الحرف اليدوية في الأحساء وأكدت بأن شبكة المدن المبدعة بمنظمة اليونسكو تتطلع وتهتم بترجمة الكثير من المعلومات والكتب الخاصة بتاريخ الحرف اليدوية والفنون الشعبية بالأحساء الى اللغة الانجليزية لتعم الفائدة على جميع المدن المبدعة في العالم ” .

مبينة بأنه خلال اجتماع شبكة المدن المبدعة في اليونسكو الحادي عشر تم التباحث في إمكانية الترجمة ومساهمتها في جذب العديد من المدن العربية إلى الشبكة . في ختام الاجتماع السنوي الحادي عشر للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو ، والذي انطلق الجمعة 30 / 6 /2017 مدينة اينين لسبينز بجمهورية فرنسا بحضور حوالي ٣٠٠ من ممثلي وعمداء أكثر من 100 مدينة مبدعة على مستوى العالم بمشاركة الأحساء المبدعة تم الاتفاق على العديد من التوصيات والتي من أهمها : تبني الاستراتيجية الجديد للمدن المبدعة ، و التأكيد على أهمية الأبحاث والدراسات في مجال الثقافة والابداع ودورها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمدن ، و الدعوة إلى التكامل العالمي بين المدن الأعضاء وتبادل التجارب والمبادرات والمعلومات ، إضافة إلى تفعيل التواصل الفعال ، وتحقيق التوازن في التوزيع العالمي بين مدن الأبداع .. كما أعلن البيان الختامي عن الاجتماع السنوي الثاني عشر 2018 في مدينة كراكو بدولة بولندا .

كما قام وفد الأحساء بتكريم عدد من رؤساء المدن الإبداعية في العالم خلال الاجتماع بمجسم بوابة القيصرية إضافة إلى عينات من الحرف اليدوية الحساوية وتمور الخلاص الحساوي الفاخر.