أمريكا ترفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية القادمة من أبوظبي

قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد للطيران إن إدارة الأمن القومي في الولايات المتحدة قررت رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات بين أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية.

ووفقا للاتحاد للطيران فقد جاء ذلك عقب مراجعة الإدارة المتعمقة وتحققها من الإجراءات الأمنية المتطورة المطبقة في مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بمطار أبوظبي الدولي اليوم صباحا والموافق 2 يوليو الجاري 2017.

ومع بدء سريان القرار بأثر فوري، يسمح رفع القيود للمسافرين إلى الولايات المتحدة باصطحاب كافة أجهزة الحواسب المحمولة، والأجهزة اللوحية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة، حيث تخضع لإجراءات الفحص والتفتيش المعززة.

وينفرد مسافرو الاتحاد للطيران المسافرون إلى الولايات المتحدة بتمكنهم من إتمام إجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية في مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية القائم في المبنى 3 بمطار أبوظبي الدولي، وهو المرفق الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم التعامل مع الضيوف المسافرين إلى الولايات المتحدة باعتبارهم مسافرين محليين، ومن ثم لا يضطرون للانتظار في طوابير الهجرة والجمارك لإتمام الإجراءات مرة أخرى.

وتوقعت الاتحاد للطيران أن تكون واحدة من بين أوائل شركات الطيران القادرة على تلبية التدابير قصيرة الأجل، المطلوبة من قبل إدارة النقل والأمن، نظرًا لإجراءات الأمن المتفوقة التي توفرها في مرفق التخليص المسبق لإجراءات السفر، بعد تأثّر 180 شركة طيران و280 مطارا جراء الحظر.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران تُشغل في الوقت الراهن 45 رحلة أسبوعياً بين أبوظبي وست مدن على امتداد الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك رحلتان يومياً إلى نيويورك، ورحلة يومياً إلى واشنطن العاصمة، وشيكاغو، ودالاس، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعياً إلى سان فرانسيسكو.

وتعدُّ الولايات المتحدة الأميركية واحدةً من الأسواق الكبرى للاتحاد للطيران، فقد نقلت الشركة 203.5 ألف مسافر إلى الولايات المتحدة من أبوظبي خلال الفترة بين 1 يناير إلى 30 أبريل 2017، بزيادة بلغت 13 ألف مسافر عن نفس الفترة من عام 2016.