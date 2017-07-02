حدود جازان يحبط تهريب أكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن “ساهر بن محمد الحربي” بأن رجال حرس الحدود بمنطقتي “جازان ، نجران” تمكنوا بعد توفيق الله خلال الفترة من ٢٢ /٩/ ١٤٣٨هـ إلى ٧ /١٠/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف أن رجال حرس الحدود تمكنوا من رصد أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية أثناء محاولتهم التسلل للمملكة عبر الحدود البرية لمنطقتي “جازان، نجران” لتنفيذ مخططاتهم في تهريب المواد المخدرة والتي تستهدف النيل من شباب المملكة حفظهم الله مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة ونتج عن ذلك القبض على عدد “11” شخصاً من الجنسية الأثيوبية و”2″ صوماليي الجنسية و”2″ سعودييي الجنسية وشخص واحد من الجنسية اليمنيه.

وقال العقيد الحربي أن مجموع ما تم ضبطه بحوزة هؤلاء المهربيين بلغ “٥٣٤.٤” كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى والله ولي التوفيق.