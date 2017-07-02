شاهد..سفير باكستان السابق في أمريكا : “قطر تحاول اللعب بطريقة تفوق حجمها الطبيعي”

فند “حسين حقاني” سفير باكستان الأسبق لدى الولايات المتحدة الدور القطري في نشر الإرهاب في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن قطر تحاول اللعب بطريقة تفوق حجمها الطبيعي كإمارة صغيرة في الخليج العربي.

وصرح حقاني خلال مؤتمر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن تعداد دولة قطر هو 313 ألف مواطن ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لها 120 مليار دولار من عوائد النفط والغاز، ووصف قطر بانها “فقط مجموعة من الناس أصابهم الحظ مع اكتشاف النفط والغاز”، وسعوا بذلك للتصرف بطريقة تفوق وزنهم الحقيقي”.

وقال حقاني إن الحالة القطرية أشبه بمحاولة دوقية “لكسمبرغ” إملاء رأيها على أوروبا؛ فقطر تتحالف مع تركيا للحصول على القليل من القوة بسبب عدم توفر القوة لديهم ففي كل الأحوال عددهم 313 ألف نسمة فقط نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء فلا يمكنهم بناء جيش كبير”، ولذلك فقد لجئوا إلى استضافة قاعدة عسكرية أمريكية على أرضهم، استجلاباً للشعور بالقوة والحماية.