“خالد الفيصل” يعزي في وفاة معلمه “عبدالواحد طاشكندي”

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الليلة الأحد واجب العزاء لذوي الفقيد عبدالواحد طاشكندي في منزل أسرته بالعاصمة المقدسة .

وسأل أمير منطقة مكة المكرمة الله تعالى الرحمة للفقيد وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان طاشكندي رحمه الله أحد معلمي الأمير خالد الفيصل في المرحلة الثانوية بمدارس الطائف النموذجية في أواخر السبيعنات الهجرية .

من جهتها ثمنت أسرة الفقيد لفتة الوفاء الإنسانية من الأمير خالد الفيصل ووصفتها بغير المستغربه على قيادات هذا البلد المعطاء، مثمنين لسموه صدق المشاعر والمواساة.