 مقتل 8 أشخاص وأصيب 35 آخرون الأحد إثر انفجار خط انابيب غاز طبيعي في جنوب غرب الصين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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مقتل 8 أشخاص وأصيب 35 آخرون الأحد إثر انفجار خط انابيب غاز طبيعي في جنوب غرب الصين

مقتل 8 أشخاص وأصيب 35 آخرون الأحد إثر انفجار خط انابيب غاز طبيعي في جنوب غرب الصين
المناطق - وكالات

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 35 آخرون الأحد إثر انفجار خط انابيب غاز طبيعي في جنوب غرب الصين، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا الرسمية.
وبدأ الغاز يتسرب من الأنبوب الذي تديره الشركة الصينية الوطنية للبترول المملوكة للدولة، في مدينة شازي في إقليم غوزهو، بعدما حطمه انزلاق أرضي سببته الأمطار الغزيرة.
وانفجر الانبوب حوالى الساعة (2،00 ت غ )، وقام عناصر الإنقاذ بإطفاء الحريق الذي أعقب الانفجار وأجلوا السكان من المنطقة، حسب ما نقلت وكالة شينخوا عن مصادر.
ومثل هذه الحوادث شائعة في الصين حيث يتم التهاون في معايير الأمان، والعام الفائت، قتل 21 شخصا على الأقل في انفجار أنبوب في محطة كهرباء في وسط الصين.
وفي العام 2015، قتل 165 شخصا على الأقل في انفجارات ضخمة في مدينة تيانغين الساحلية في شمال البلاد، ما تسبب في خسائر قدرت بنحو مليار دولار، واثار الحادث غضبا واسعا حيال افتقاد الشفافية لدى المسؤولين حول اسباب الحادث وتبعاته على البيئة.
وأوصى تحقيق حكومي في حادث تيانغين صدر في فبراير 2016 بمعاقبة 123 شخصا.

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