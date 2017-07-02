الإنذار المبكر: غبار وسحب رعدية على جازان

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، من أن منطقة جازان، سوف تشهد ​استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وتشمل الطريق الساحلي “جازان-الليث”، كما يتوقع تكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات المنطقة، تبدأ من الساعة “8” مساء اليوم الأحد، وتستمر بإذن الله حتى الساعة “8” من مساء غدٍ الاثنين.

كما نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، من أن منطقة جازان وبالتحديد “أبوعريش” وتشمل الدرب وعتود والأجزارء المجاورة لها، سوف تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من “1” كم، تبدأ من الساعة “8” مساء اليوم الأحد، وتستمر بإذن الله حتى الساعة “1” من صباح غدٍ الاثنين.