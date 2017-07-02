 محافظ الخرج يؤدي الصلاة على الشهيد العضياني ويقدم تعازي القيادة لأسرته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يؤدي الصلاة على الشهيد العضياني ويقدم تعازي القيادة لأسرته

محافظ الخرج يؤدي الصلاة على الشهيد العضياني ويقدم تعازي القيادة لأسرته
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

أدى سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي وسعادة قائد المنطقة الوسطى اللواء ركن / أحمد بن عبدالله المقرن ومدير شرطة الخرج العقيد / منيف بن زايد العتيبي وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة الصلاة على الشهيد الرقيب / محمد بن عمر العضياني الذي استشهد اثناء اداء واجبة في ميادين الشرف والبطولة .
ونقل سعادة محافظ الخرج تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده  وسمو أمير منطقة الرياض إلى ذوي الشهيد.

وقال خلال تقديمه العزاء إن الشهيد هو نموذج لشجاعة جنود الوطن ومثال حي مشرف للولاء والطاعة لولاة الأمر، داعياً المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

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