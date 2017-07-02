 ترمب ينشر فيديو معدّل وهو ينهال ضربا على شعار شبكة (سي.إن.إن) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 8 شوّال 1438 هجريا, الموافق 2 يوليو 2017 ميلاديا

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ترمب ينشر فيديو معدّل وهو ينهال ضربا على شعار شبكة (سي.إن.إن)

ترمب ينشر فيديو معدّل وهو ينهال ضربا على شعار شبكة (سي.إن.إن)
المناطق - وكالات

نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب ، مقطع فيديو تم إدخال تعديلات عليه عبر موقع تويتر، اليوم الأحد، عن مباراة مصارعة حرة يعتدي فيه ترمب على رجل بالضرب، وتم استبدال رأس الرجل بشعار شبكة (سي إن إن) الأميركية بينما ينهال ترمب ضربا على شعار الشبكة الإخبارية الأميركية.
ويبدو أن مقطع الفيديو المعدّل قد تم تداوله عبر الإنترنت قبل أن ينشره ترمب على تويتر ، وكان ترمب قد سخر من شبكة (سي إن إن) ووسائل إعلام أميركية بارزة أخرى لعدة أشهر وقال إنها تقدم “أنباء وهمية”.
ونشرت الشبكة بيانا قالت فيه: “سنظل نقوم بأعمالنا، وينبغي عليه القيام بهذا”.

 

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