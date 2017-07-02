في تسريب صوتي..ترامب ينتقد دعم قطر للإرهاب ويثمن دور دول المقاطعة في ردعها

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أفعال قطر يرفضها المجتمع الدولي واستمرارها في دعم الإرهاب والتطرف أمر غير مقبول.

وأضاف ترامب، في تسريب صوتي، خلال مؤتمر لجمع التبرعات من أجل تمويل حملته الانتخابية المقبلة، -رفض فيه حضور وسائل الإعلام-، أن الدول المقاطعة لقطر وفي مقدمتها السعودية، تقوم بدور كبير في مواجهة دعم قطر للإرهاب.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن قطر تمول التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بمئات الملايين من الدولارات، وتوفر للإرهابيين نفقات شهرية وأصول ومعدات عسكرية، بحسب ما نشرت صحيفة “واشنطن إكسامينير”.